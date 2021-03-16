Анри: на месте «Манчестер Сити» купил бы и Мбаппе, и Холанда

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри высказался о молодых звёздных форвардах Килиане Мбаппе («Пари Сен-Жермен») и Эрлинге Холанде (дортмундская «Боруссия»).



«В Холанде и Мбаппе видно желание уничтожать всё на своём пути, они смотрят на защитников и всем видом показывают, что не дадут им спокойно жить. На месте «Манчестер Сити» я бы купил обоих. Мне хочется верить, что клуб потянет такие трансферы. Я счастлив видеть, что появляются такие ребята, потому что это настоящие нападающие — они хотят сделать рывок и доставить тебе неприятности. Нет ничего хуже, чем когда кто-то раз за разом забегает тебе за спину.



У Мбаппе и Холанда есть менталитет форварда, и это здорово видеть. При этом они отличаются. Мне нравятся нападающие-убийцы, и в этом хорош Мбаппе. Он делает это по-особенному. За Холандом и так присматривают, так что мне не нужно давать ему советы насчёт дальнейшей карьеры. Но уже сейчас он на вершине этой игры. И это в столь юном возрасте. Думаю, он способен прийти куда угодно и дать результат», — цитирует Анри Daily Mail со ссылкой на Sky Sports.

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