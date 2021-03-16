Мурзагулов: без опыта Газизова «Уфе» выбраться было бы сложно

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал возвращение Шамиля Газизова на должность генерального директора клуба.
«Представляю нового генерального директора ФК «Уфа». Задачи — выправление положения в турнирной таблице и успешное выступление в Кубке России. К Шайбекову претензий нет, он остаётся в системе клуба, проблемы были объективными. Но без опыта Шамиля нам выбраться было бы сложно», — написал Мурзагулов на своей странице во «ВКонтакте».
Газизов занимал пост генерального директора «Уфы» до лета прошлого года, после чего перешёл на аналогичную должность в московский «Спартак». Вместо него гендиректором башкирского клуба стал Ринат Шайбеков. В декабре Газизов покинул красно-белых.
После 22 туров «Уфа», набрав 14 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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