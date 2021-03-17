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Новичок «Челси» Эдуард Менди попал в подборку лучших сейвов 28-го тура АПЛ. Видео

Новичок «Челси» Эдуард Менди попал в подборку лучших сейвов 28-го тура АПЛ. Видео
Футбол / Англия 0
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Сезон-2020/2021 в английской Премьер-лиге в самом разгаре. Наряду с красивыми голами, на Туманном Альбионе совершается достаточное количество не менее красивых вратарских сейвов.

Так, в подборку лучших сейвов 28-го тура АПЛ попали эпизоды с участием Эдуарда Менди из «Челси», Лукаша Фабиански из «Вест Хэм Юнайтед», Сэма Джонстона из «Вест Бромвич Альбион» и Фрейзера Форстера из «Саутгемптона».

Лидирует в турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити», набравший 71 очко. Ближайший преследователь, «Манчестер Юнайтед», имеет в своём активе 57 очков. Замыкает тройку «Лестер» (56). В зоне вылета — «Фулхэм» (26), «Вест Бромвич Альбион» (18) и «Шеффилд Юнайтед» (14). «Челси» (51) — на 4-м месте, «Ливерпуль» (46) — шестой, «Тоттенхэм Хотспур» (45) — восьмой, «Арсенал» (41) — десятый.

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