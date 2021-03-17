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«Ман Сити» вошёл в историю Лиги чемпионов по длительности серии без пропущенных мячей

«Ман Сити» вошёл в историю Лиги чемпионов по длительности серии без пропущенных мячей
Футбол / Лига чемпионов 0
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В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встречался с мёнхенгладбахской «Боруссией». Встреча прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште и завершилась победой английской команды со счётом 2:0.

Как сообщает Opta Joe в «Твиттере», «Манчестер Сити» — третья команда в истории Лиги чемпионов, которой удалось отыграть 7 матчей турнира кряду без пропущенных мячей. Подобным достижением отметился и «Милан» (серия завершилась в апреле 2005 года) – также 7 сухих встреч, а рекордсменом является лондонский «Арсенал», которому удалось провести 10 игр без пропущенных голов в турнире (серия завершилась в апреле 2006 года).

Первая встреча команд, состоявшаяся 24 февраля, завершилась победой «Манчестер Сити» со счётом 2:0. Таким образом, английская команда вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «Боруссия» М завершила выступление в турнире.

«Манчестер Сити» обыграл мёнхенгладбахскую «Боруссию» и вышел в 1/4 финала ЛЧ
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