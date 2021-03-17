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Луис Мурьель: «Аталанта» хорошо начала, но ошибки осложнили нам жизнь

Луис Мурьель: «Аталанта» хорошо начала, но ошибки осложнили нам жизнь
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Аталанты» Луис Мурьель поделился мыслями о поражении команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:3).

«Мы хорошо начали, высоко прессинговали, но собственные ошибки осложнили нам жизнь в дальнейшем», — приводит слова Мурьеля пресс-служба УЕФА со ссылкой на Sport Mediaset.

Напомним, в первом матче «Аталанта» на своём поле уступила «Реалу» со счётом 0:1. В состоявшейся накануне, 16 марта, ответной встрече «сливочные» забили первыми благодаря ошибке вратаря соперника, а потом удвоили преимущество с пенальти. Итальянский коллектив ответил голом Мурьеля со штрафного удара, однако затем пропустил третий мяч. Таким образом, испанская команда победила соперника по сумме двух встреч — 4:1.

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