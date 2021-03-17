Умерла мама Ивана Игнатьева

Умерла мама нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева. Клуб из Казани выразил игроку свои соболезнования.



«В семье нападающего нашей команды Ивана Игнатьева случилось горе. У него умерла мама. Футбольный клуб «Рубин» выражает глубокие соболезнования Ивану и его близким. Иван, мы с тобой...» — написали представители пресс-службы «Рубина» в своём «твиттере».



В нынешнем сезоне Игнатьев провёл 14 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил два гола (оба — с пенальти) и отдал одну результативную передачу. В декабре 2019 года «Рубин» заплатил «Краснодару» за Игнатьева почти € 7 млн. Сообщалось, что казанский клуб может отдать игрока в аренду. Действующий контракт нападающего с «Рубином» рассчитан до конца сезона-2023/2024.

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