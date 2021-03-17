Экс-игрок ЦСКА: Гончаренко на своём месте, с ним «армейцы» борются за Лигу чемпионов

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
«Матч с «Зенитом» не решающий для Гончаренко. Он находится на своём месте. С Гончаренко команда борется за Лигу чемпионов. ЦСКА и «Зенит» находятся в лидирующей группе претендентов на чемпионство. Их матч имеет большое значение в гонке за титул. А сегодня будет закрытая тактическая игра.
Обе команды в плохой форме, но нельзя судить по одному туру. ЦСКА неубедительно сыграл в Туле — очнулись только во втором тайме. Они не имеют права отдавать таким командам очки. Это не по-чемпионски. Если ЦСКА проиграет, то «Зенит» будет очень трудно догнать», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Напомним, что встреча 23-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом» состоится сегодня, 17 марта. Начало игры – 20:00 мск. В 22-м туре Российской Премьер-Лиги «армейцы» на выезде уступили тульскому «Арсеналу» (1:2), а сине-бело-голубые разгромили «Ахмат» (4:0). Московский ЦСКА (40) — на третьем месте в турнирной таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (45).
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