Агент Клоппа: Юрген совершенно точно доработает контракт с «Ливерпулем»

Марк Косицке, агент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, исключил, что специалист покинет команду досрочно.



«Если Юрген говорит, что не уйдёт до истечения контракта, то это значит, что он будет придерживаться своих слов. К тому же он не завершил работу в «Ливерпуле». Его контракт рассчитан ещё на три года. Он дал понять, что никаких спекуляций на этой почве быть не должно. Клопп совершенно точно доработает контракт до конца», — цитирует Косицке Sport1.de.



Ранее Клопп заявил, что не планирует возглавлять сборную Германии после Евро-2020. По окончании турнира действующий наставник национальной команды Йоахим Лёв покинет свой пост. Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер назвал день, когда Клопп покинет клуб, концом славной эпохи.

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