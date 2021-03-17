Джорджо Кьеллини может завершить карьеру по окончании сезона-2020/2021

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини может завершить профессиональную карьеру по окончании сезона-2020/2021, сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, 36-летний футболист склоняется к такому решению из-за травмы колена, которая заставила его пропустить большую часть сезона. Отмечается, что Кьеллини также беспокоит нерешённая ситуация с контрактом. Действующее соглашение защитника с туринским клубом рассчитано до лета 2021 года.

Кьеллини играет за «Ювентус» с 2005 года. В составе туринского клуба защитник — чемпион Италии (сезон-2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020), обладатель Кубка (сезон-2014/2015, 2015/2016, 2016/2017) и Суперкубка (2012, 2013, 2015, 2018, 2020) страны.