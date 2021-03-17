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«Ротор» подаст жалобу в КДК РФС на судейство в матче с «Ростовом»

«Ротор» подаст жалобу в КДК РФС на судейство в матче с «Ростовом»
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал результат матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:4).

«Обязательно будем подавать жалобу в КДК на судейство Левникова в сегодняшней игре. Однозначно есть вопрос по первому голу, когда Осипенко рукой сыграл. А остальное будем смотреть и разбираться. Что касается желаемых санкций, то там пусть уже КДК решает», — приводит слова Рекечинского Sport24.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Помогали ему ассистенты Дмитрий Чельцов и Илья Елеференко. Резервный рефери — Сергей Куликов.

«Ротор», набрав 18 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (37) — на шестой строчке.

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