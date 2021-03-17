Михаил Боярский: «Зенит» уже чемпион. Он лучше

Популярный актёр театра и кино, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче
«Думаю, «Зенит» уже чемпион. Вендел молодец сегодня, не ожидали от него таких подвигов. Немножко обидно, что Азмун не сыграл так, как должен был. У Дзюбы и минусы были, и плюсы. Здорово себя проявил Семак, Тимощук тоже участвовал. Замечательная команда, тренер хороший. «Зенит» лучше. Конечно, удаление повлияло, это был серьёзный недостаток для ЦСКА, у них выбили козырь из колоды, и это было чудовищно. Но они нашли в себе силы достойно проиграть», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» переиграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
- 17 марта 2021
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