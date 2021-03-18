Зиеш: после первых 10 минут «Челси» полностью контролировал ситуацию в матче с «Атлетико»

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш прокомментировал победу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (2:0), в котором он открыл счёт.



«В сегодняшнем матче соперник создал нам кое-какие неудобства, но большую часть времени мы держали игру под контролем. Я забил очень важный гол, который мне пришлось долго ждать — я давно не забивал. Всегда хорошо, когда ваша команда в столь важном матче открывает счёт, особенно когда это происходит после вашего удара. Тимо Вернер отдал хороший голевой пас.



В течение первых 10 минут „Атлетико“ был более активен, создавал нам трудности, но после этого у нас был полный контроль над ситуацией. Мы хорошо справились. Честно говоря, соперник создал не так уж много у наших ворот. Мы можем быть довольны собственным выступлением. Надеюсь, в четвертьфинале нам попадётся хороший соперник», — цитирует марокканского полузащитника BBC.



«Челси» по сумме двух матчей обыграл «Атлетико» со счётом 3:0 (1:0 — первый матч и 2:0 — ответный) и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Их соперник определится по результатам жеребьёвки.

АПЛ > Ла Лиги. Три клуба из Англии – в 1/4 финала ЛЧ Лидер чемпионата Испании снова уступил «Челси».