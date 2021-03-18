Тарасов: сейчас нахожусь в подвешенном состоянии, продолжать играть или закончить карьеру

Бывший полузащитник московского «Локомотива», казанского «Рубина» и сборной России Дмитрий Тарасов выложил в своём «инстаграме» пост в честь дня рождения и рассказал о возможном продолжении карьеры.



«Мне сегодня 34! О чем можно помечтать в этот день?



Когда мне было 5-6 лет, я часто оставался у бабушки в своём родном Гольяново, каждый день я спускался с 5 этажа, заходил с мячом за другом Митяем и на весь день мы уходили играть в футбол на школьную площадку, бабушка выходила на балкон и кричала: «Дима, иди обедать». Я обычно отвечал: «Сейчас приду, и продолжал играть»… я мог играть без обеда и ужина. Возвращался только поздно вечером.



Спасибо папе, что однажды отвёл меня в секцию «Трудовые резервы». Где я осознанно начал двигаться к своей мечте. Тогда я даже не мог и мечтать, что добьюсь больших результатов в профессиональном футболе, стану чемпионом России и трижды выиграю Кубок России.



Сейчас я нахожусь в подвешенном состоянии, на грани того, продолжать играть или закончить карьеру. Это трудный этап. Это нервы, стрессы и давление. Представьте себе, что вы большую часть своей жизни отдали любимому делу, а теперь возможно вам придётся с ним попрощаться.



Я хочу сказать спасибо моей семье! Маме, которая всегда помогает. Родной сестренке, моим друзьям, которые рядом несмотря ни на что. И отдельное спасибо моей любимой жене, детям, которые дают мне сил и веру в то, что все только начинается и главные победы ещё впереди!



Мне сегодня 34 года. Я, чувствую, что у меня есть всё, и даже больше, чем я мог себе представить. Но к сожалению, не у всех так. В России большое количество пожилых людей, которые остались без близких и заботы. Лучшим подарком, который вы можете сделать для меня — это поддержать фонд помощи людям старшего возраста любой суммой. Я знаю этот фонд лично. Поддержка дойдёт до адресата. Я уже это сделал.



Продолжаем двигаться к победам! Ваш Дмитрий Тарасов!», — написал футболист.

Дмитрий Тарасов продемонстрировал свой новый имидж