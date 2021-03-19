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Кутепов: было бы интересно попробовать себя в ММА после завершения карьеры

Кутепов: было бы интересно попробовать себя в ММА после завершения карьеры
Футбол / РПЛ 0
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Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов рассказал о занятиях смешанными единоборствами и не исключил возможного перехода в этот вид спорта по окончании футбольной карьеры.

«В детстве мой брат занимался ММА, а я несколько раз тренировался с ним. В основном мы боролись в партере, но иногда и удары отрабатывали. Даже не знаю, с чем можно сравнить нагрузки, которые там получаешь. После карьеры футболиста было бы даже интересно попробовать себя в смешанных единоборствах. Это отличный вызов.

Сейчас ММА на другом уровне, а мой брат дрался в экстремальных условиях. Представьте: Ставропольский край, машина «Нива», в ней шесть человек, едут куда-нибудь в Ростовскую область, в город Каменск-Шахтинский. Там Дворец спорта или культуры, где натягивают 8-угольную сетку и говорят: «Ты весишь 85 кг, а против тебя выйдет 120. За бой получишь тридцатку». Выглядело странно: соперники разного веса и размера, никаких правил, никаких норм», — приводит слова Кутепова Sports.ru.

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