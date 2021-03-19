Слуцкий: у меня, как у всех, возникает много вопросов к судейству. Наши арбитры злят людей

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал судейство в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:3).
«Пенальти и рука Деспотовича? Я, наверное, соглашусь, что был пенальти. Но у меня большой вопрос, почему перед этим был момент в штрафной площади с углового, когда, на мой взгляд, фолили на Старфельте, и арбитр даже не посмотрел этот момент.
У меня много вопросов возникает, как и у всех, к судейству. Я не понимаю, почему они даже не посмотрели, и эпизод сразу был заигран. Я обратился к резервному арбитру с вопросом, будет ли просмотр момента. Но было видно, что они этот момент даже не смотрели. Насколько я знаю, его даже в трансляции особо не повторяли, хотя на нашей камере видно, что это был эпизод, по крайней мере, заслуживающий рассмотрения – не буду утверждать, что железный пенальти.
Когда спросил арбитра, почему он один эпизод смотрит, а другой не смотрит, я получил жёлтую карточку. Причем спрашивал я, на мой взгляд, в максимально корректной форме. У нас нет, к сожалению, коммуникации с арбитрами, они не могут выстраивать отношения, они только злят людей. Любой иностранный арбитр мило бы улыбнулся и сказал, что в перерыве объяснит момент. А у нас уже за сто метров бежит с протянутой жёлтой карточкой, а потом они говорят, что у нас нет коммуникации. Конечно, её нет, потому что практически все тренеры считают, что судьи точно с ними не в одном окопе», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».
- 21 марта 2021
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