Слуцкий: матч сложился не в нашу пользу. Ещё не начали играть, а уже проигрывали 0:2

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:3).
«Матч сложился не в нашу пользу, потому что первые же два эпизода закончились пропущенными мячами. Первый при помощи VAR, второй – быстрая атака с потери. По существу, ещё не начав играть, счёт был 0:2. Пытались переломить игру, забили гол, пытались владеть преимуществом.
Не скажу, что создали огромное количество моментов, но в целом были шансы, причём очень большие, для того чтобы как минимум сравнивать счёт. Когда ты их не реализуешь, то высока вероятность пропускать контратаку, что и произошло.
К обороне сложно предъявлять претензии, когда три удара в створ – три гола. Сколько нужно допускать? Чтобы ноль было ударов в створ? Первый понятно – пенальти, два остальных… Так бывает, так сложилось», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».
- 21 марта 2021
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