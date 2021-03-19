Слуцкий: матч сложился не в нашу пользу. Ещё не начали играть, а уже проигрывали 0:2

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:3).

«Матч сложился не в нашу пользу, потому что первые же два эпизода закончились пропущенными мячами. Первый при помощи VAR, второй – быстрая атака с потери. По существу, ещё не начав играть, счёт был 0:2. Пытались переломить игру, забили гол, пытались владеть преимуществом.

Не скажу, что создали огромное количество моментов, но в целом были шансы, причём очень большие, для того чтобы как минимум сравнивать счёт. Когда ты их не реализуешь, то высока вероятность пропускать контратаку, что и произошло.

К обороне сложно предъявлять претензии, когда три удара в створ – три гола. Сколько нужно допускать? Чтобы ноль было ударов в створ? Первый понятно – пенальти, два остальных… Так бывает, так сложилось», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».