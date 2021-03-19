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Абрамович: амбиции никуда не делись. Сейчас в «Челси» они ничуть не ниже, чем были раньше

Абрамович: амбиции никуда не делись. Сейчас в «Челси» они ничуть не ниже, чем были раньше
Футбол / Англия 0
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Владелец «Челси» Роман Абрамович рассказал об амбициях в достижении результатов с лондонской командой.

«Оглядываясь назад, особенно учитывая общественный резонанс, возможно, я бы по-другому думал о владении клубом. Но в то время я влюбился в эту невероятную игру и хотел так или иначе стать её частью.

Я пришёл с задачей создать команду мирового класса на поле и обеспечить, чтобы клуб играл позитивную роль во всех своих проявлениях. Считаю, что это нам удалось. Во-первых, когда вы что-то говорите, вы всегда должны следовать этому до конца. И, я думаю, это особенно важно, если вы человек, который мало говорит. Поэтому то, что я говорю, очень важно. Во-вторых, футбол — это общество. Футбол — это часть общества, а общество — часть футбола. Таким образом, это естественное состояние вещей для футбола — быть вовлечённым, поддерживать сообщество и присутствовать в сообществе.

Амбиции никуда не делись. Сейчас они ничуть не ниже, как и тогда, когда я впервые стал владельцем «Челси». Надеюсь, что это можно увидеть из той работы, которую мы проделывали на поле и за его пределами в течение последних 17 лет.

Я думаю, что трофеи говорят сами за себя и показывают, чего мы как клуб смогли достичь за эти годы. Моя цель в «Челси» — продолжать выигрывать трофеи и строить для команды светлое будущее.

У «Челси» очень богатая история, и мне очень повезло сыграть в ней свою роль. Клуб был здесь до меня и будет здесь после меня, но моя работа заключается в том, чтобы мы были настолько успешны, насколько это возможно сегодня, а также строили задел на будущее. Вот почему успех нашей академии так важен для меня», — приводит слова Абрамовича Forbes.

Роман Абрамович стал владельцем «Челси» летом 2003 года. За это время синие стали пятикратными чемпионами Англии. В 2012 году «Челси» впервые в своей истории стал обладателем Лиги чемпионов.

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