В «Селтике» объявили, что не будут устраивать чемпионский коридор для «Рейнджерс»

«Селтик» не будет организовывать чемпионский коридор для «Рейнджерс», когда 21 марта команда Стивена Джеррарда впервые сыграет в статусе чемпиона и встретится со своим главным соперником в дерби «Старой фирмы».

И.о. главного тренера «Селтика» Джон Кеннеди признался, что в клубе обсуждали вопрос с чемпионским коридором для «Рейнджерс», однако решили этого не делать.

«Да, мы это обсуждали. Это тема, которая поднималась, и я видел, как несколько человек говорили об этом. То же самое было два года назад, когда мы были чемпионами, и я не помню, чтобы по этому поводу был такой резонанс. Не вижу в этом большой проблемы. Мы говорили об этом коллективно и решили не делать этого. Речь идёт не о недостатке класса, ничего подобного, потому что мы клуб, который всегда демонстрирует класс и достоинство и делает то, что правильно. Но в конечном итоге эти же игроки стали чемпионами и не получили тогда уважения», – цитирует Кеннеди Sky Sports.

7 марта «Рейнджерс» досрочно выиграли чемпионат Шотландии. «Селтик» являлся чемпионом страны последние девять сезонов.