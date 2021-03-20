На 75-м году жизни скончался лучший бомбардир в истории «Лидс Юнайтед» Питер Лоример

Легендарный нападающий «Лидс Юнайтед» Питер Лоример скончался на 75-м году жизни.



Как сообщает пресс-служба «павлинов» на своей странице в «Твиттере», Лоример умер после продолжительной болезни.

Фотографию можно увидеть на странице Leeds United в "Твиттере".

Питер Лоример выступал за «Лидс» с 1963 по 1979 год, а также с 1983-го по 1985-й. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории «павлинов», забив в 707 матчах 238 голов. В составе «Лидса» Лоример стал двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Кубка футбольной лиги, а также победителем Кубка УЕФА.

В составе сборной Шотландии нападающий провёл 21 матч и забил 4 гола. Лоример был участником чемпионата мира — 1974, где шотландцы не смогли преодолеть первый групповой этап.