«Арсенал» отыграл отставание в три мяча и вырвал ничью в матче с «Вест Хэмом»

На Олимпийском стадионе в Лондоне состоялся очередной матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал». Встреча завершилась вничью — 3:3.
Счёт был открыт на 15-й минуте матча — нападающий хозяев Майк Антонио выкатил мяч на радиус штрафной, откуда полузащитник Джесси Лингард пробил точно в дальнюю девятку.
Всего через две минуты всё тот же Лингард покатил мяч в штрафную «Арсенала» на ход Джарроду Боуэну, который благодаря рикошету от защитника гостей Пабло Мари увеличил преимущество «Вест Хэма».
На 32-й минуте хозяева довели счёт до разгромного — полузащитник Томаш Соучек после удара Майкла Антонио подправил мяч в угол ворот.
Однако ещё до перерыва, на 38-й минуте, «канониры» размочили счёт — после удара нападающего Александра Ляказетта мяч попал в Томаша Соучека и очутился в воротах. Автогол.
На 61-й минуте защитник «Арсенала» Калум Чемберс с правого фланга сделал силовой прострел во вратарскую, где защитник хозяев Крэйг Доусон срезал мяч в свои ворота. Второй автогол хозяев в матче.
«Арсенал» отыгрался на 82-й минуте — Николя Пепе сделал мягкий заброс во вратарскую, откуда Александр Ляказетт головой вколотил мяч в ворота.
Видео гола Александра Ляказетта
Подопечные Микеля Артеты в 29 матчах набрали 42 очка и поднялись на девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Молотобойцы» (49) — на пятом месте.
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