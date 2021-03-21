«Лестер» победил «Манчестер Юнайтед» и вышел в полуфинал Кубка Англии

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» состоялся заключительный матч 1/4 финала Кубка Англии «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.



Счёт был открыт на 24-й минуте матча — полузащитник «МЮ» Фред решил отдать мяч назад вратарю Дину Хендерсону, но передача вышла такой слабой, что нападающий хозяев Келечи Ихеаначо играючи перехватил её, обыграл голкипера и покатил мяч уже в пустые ворота.



Гости отыгрались на 39-й минуте — Поль Погба с левого фланга атаки прострелил в штрафную на Донни ван де Бека, который мягким касанием пяткой покатил мяч дальше на Мэйсона Гринвуда, а уже он ударом из-под защитника поразил ворота.



«Лестер» вновь вышел вперёд на 52-й минуте — полузащитник Юри Тилеманс получил мяч от Келечи Ихеаначо, обыграл Фреда, затем Матича и хлёстким ударом попал точно в левый нижний угол ворот.



Окончательный результат на 78-й минуте установил Келечи Ихеаначо, головой замкнувший подачу в исполнении Марка Олбрайтона.



По результатам жеребьёвки в полуфинале соперником «Лестер Сити» станет «Саутгемптон». Матч состоится 17 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».



«Лестер» ни разу не побеждал в Кубке Англии, четырежды играя в финале. Последний раз «лисы» доходили до финала в 1969 году. «МЮ» является двенадцатикратным обладателем старейшего футбольного турнира в мире. Последний титул Кубка Англии манкунианцы завоёвывали в 2016 году.