«Нападающим лучше его не прессинговать». Дюпин сломал манекен на тренировке сборной России

Голкипер казанского «Рубина» Юрий Дюпин, вызванный в сборную России, запомнился необычным эпизодом на тренировке национальной команды. 32-летний вратарь сломал манекен, попав по нему мячом.

«Кадр дня. Дюпин попал мячом в манекен. Нападающим лучше не прессинговать голкипера», — написала пресс-служба сборной России в «Твиттере».

В сезоне-2020/2021 Дюпин провёл за «Рубин» 20 матчей, пропустил 25 голов и в пяти встречах сохранил ворота своей команды в неприкосновенности. В сборную России Юрий вызван впервые. Дюпин выступает за «Рубин» с 2019 года. Ранее голкипер защищал цвета «СКА-Хабаровска», «Кубани», «Анжи» и других команд.

В предстоящую международную паузу сборной России предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск). В последующих матчах квалификации на ЧМ-2022 Россия встретится также с Хорватией и Кипром. Матч со Словенией станет для сборной России первой домашней встречей в 2021 году.