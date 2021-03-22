Килиан Мбаппе забил 100-й гол в Лиге 1 и установил рекорд турнира

В матче 30-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» переиграл «Лион». Встреча проходила на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе и завершилась с счётом 4:2. В составе победителей дубль оформил Килиан Мбаппе и ещё по одному голу в свой актив записали Данилу и Анхель Ди Мария. За «Лион» забивали Ислам Слимани и Максвелл Корне.

Как сообщается в «твиттере» Anthony Procureur, 22-летний Мбаппе установил рекорд турнира. Он забил свой 100-й гол в чемпионате Франции, став самым молодым футболистом, который достиг этого показателя.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе принял участие в 24 матчах, в которых записал в свой актив 18 голов и сделал шесть результативных передач.

«ПСЖ» набрал 63 очка и поднялся на первое место в турнирной таблице Лиги 1. «Лион» (60) занимает третье место.