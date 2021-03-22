Кузнецов – об уходе Игнашевича: люди без опыта начинают тренировать – вот результат

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал уход Сергея Игнашевича с поста главного тренера «Торпедо».



«Болельщики не первый раз требовали отставки Игнашевича. Видимо, «Торпедо» нуждается в новом тренере, тем более, было много поражений подряд. Сейчас людям, которые только закончили играть, доверяют работу без опыта. В моё время говорили: «Наберись опыта, потренируй где-нибудь в КФК». Сейчас же всё изменилось. Люди без опыта начинают тренировать, вот вам результат. Игнашевича в ЦСКА? Пусть они тогда Красича возьмут. Просто смех, ЦСКА уже не знает, что делать», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Контракт со специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Сегодня, 22 марта, Игнашевич попрощался с командой и поблагодарил футболистов, тренеров и административный персонал за совместную работу перед утренней тренировкой в Лужниках.