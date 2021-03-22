Экс-тренер «Торпедо»: Игнашевич? Фанаты клуба ни одного тренера не воспринимали как своего

Бывший главный тренер «Торпедо» Борис Игнатьев прокомментировал уход Сергея Игнашевича с поста наставника московской команды.



«Дело не заладилось — любой тренер, вне зависимости от статуса, звания и имени, уйдёт. А Сергею Игнашевичу надо не опускать руки, чётко понимать, что это одна из формул деятельности тренера — тебя обязательно уволят. Только ты не знаешь, когда это случится. Нет такого тренера, которого не увольняли. Передохнув, надо определиться с местом своей дальнейшей деятельности и делать выводы. Хочу пожелать ему крепости духа. Люди такого калибра — достояние. Тренером он должен работать не из-за этого, конечно. Игрок и тренер — совсем разные вещи.



Болельщики «Торпедо» живут хорошими воспоминаниями, им видится то, что было в советское время, когда команда была на хорошем счету. Болельщикам хочется этого, осуждать их нельзя. Ни одного тренера они ещё не воспринимали как своего, особой поддержки и помощи не оказывали. В «Торпедо» надо всегда выигрывать. Цель хорошая, но такую задачу ставят все команды.



Одно из важных требований тренерского искусства — умение противостоять болельщикам, журналистам и руководителям. Со всех этих сторон всегда будут свои пожелания, представления о футболе. В этом заключается опыт и сила тренеров. Таких, как Сёмин, Бердыев. Они выгодно отличаются от молодых тем, что знают, как это делается», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Сергей Игнашевич выступил с заявлением после ухода из «Торпедо»