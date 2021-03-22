Рифат Жемалетдинов: готов играть на любой позиции в сборной, состояние отличное

Нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов поделился впечатлениями от сборов национальной команды.



«Состояние отличное, сборы пришли. Все в максимальных кондициях, сомневаться не стоит. Работаем на всю катушку, все мысли о Мальте. Привыкаю к новой позиции, нравится. Чувствую себя по-другому, уверенно. Приезжаешь в сборную с другим настроением. Готов играть на любой позиции, по тренировкам здесь кажется, что буду в центре.



Поначалу было тяжело, с каждой тренировкой Николич мне помогал, подсказывал, куда двигаться. Хорошо поработали на сборах зимой. Николич? Здесь всё вместе: и тактика, и личные разговоры, психологически помог. Всё вместе собралось.



Если у Мухина возникают вопросы, помогаю ему. Он ещё молодой, помогу ему в любом вопросе. В ФИФУ играю. Очень интересно, когда увидел, что попал в команду недели. Мечтал об этом. Купил сразу же свою карточку в состав», — передаёт слова Жемалетдинова корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.

Большое интервью Рифата Жемалетдинова читайте в ближайшее время на «Чемпионате».