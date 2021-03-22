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Владелец «Торпедо» прокомментировал уход Сергея Игнашевича

Владелец «Торпедо» прокомментировал уход Сергея Игнашевича
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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Основной акционер «Торпедо» Роман Авдеев прокомментировал уход Сергея Игнашевича с поста главного тренера команды. Контракт со специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«От лица клуба и себя лично хочу искренне поблагодарить Сергея Николаевича за работу в «Торпедо». Команда под его руководством всегда старалась играть в созидательный, агрессивный, атакующий футбол, который во многих матчах радовал глаз. У команды было своё лицо, свой стиль. Под руководством Игнашевича «Торпедо» одержало немало ярких побед. Желаем Сергею Николаевичу успешного продолжения тренерской карьеры. Не сомневаюсь, что его ждёт большое будущее!» — цитирует Авдеева пресс-служба «Торпедо».

Игнашевич возглавил «Торпедо» летом 2019 года и впоследствии продлевал контракт до 2023 года. В настоящее время команда, набрав 54 очка в 31 матче, занимает шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. От зоны стыковых матчей за выход в Российскую Премьер-Лигу её отделяют 3 очка.

Сергей Игнашевич выступил с заявлением после ухода из «Торпедо»
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