Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Шевченко отреагировал на решение CAS отклонить апелляцию Украины на техническое поражение

Шевченко отреагировал на решение CAS отклонить апелляцию Украины на техническое поражение
Футбол / Лига наций УЕФА 0
Аудио-версия:

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал решение CAS отклонить апелляцию Украины на техническое поражение в матче Лиги наций со Швейцарией, а также поделился мнением о сборной Франции, с которой украинская команда сыграет в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

«Что касается решения CAS, однозначно, я расстроен. Команда заслужила остаться в высшем дивизионе. Мы выиграли две игры, достаточно хорошо сыграли, обыграли швейцарцев. Нам не дали возможности сыграть с ними ещё одну игру.

Франция – очень сложный соперник, не лучшая команда для начала. Но в связи с ситуацией с коронавирусом сделали специальный календарь с тремя играми. У нас намного меньше времени на подготовку. Мы находимся в непростой ситуации, у нас есть много травмированных игроков. Цыганков и Беседин неплохо выглядели, но получили травмы, поэтому их не будет. Ярмоленко только-только восстанавливается, он не попадал в заявку. Он прилетает, и мы будем определяться, будет ли он готовится», — сказал Шевченко в эфире программы «Великий футбол».

CAS отклонил апелляцию Украины на техническое поражение в матче со Швейцарией
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021