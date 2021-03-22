Шевченко отреагировал на решение CAS отклонить апелляцию Украины на техническое поражение

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал решение CAS отклонить апелляцию Украины на техническое поражение в матче Лиги наций со Швейцарией, а также поделился мнением о сборной Франции, с которой украинская команда сыграет в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

«Что касается решения CAS, однозначно, я расстроен. Команда заслужила остаться в высшем дивизионе. Мы выиграли две игры, достаточно хорошо сыграли, обыграли швейцарцев. Нам не дали возможности сыграть с ними ещё одну игру.

Франция – очень сложный соперник, не лучшая команда для начала. Но в связи с ситуацией с коронавирусом сделали специальный календарь с тремя играми. У нас намного меньше времени на подготовку. Мы находимся в непростой ситуации, у нас есть много травмированных игроков. Цыганков и Беседин неплохо выглядели, но получили травмы, поэтому их не будет. Ярмоленко только-только восстанавливается, он не попадал в заявку. Он прилетает, и мы будем определяться, будет ли он готовится», — сказал Шевченко в эфире программы «Великий футбол».