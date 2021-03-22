«РБ Лейпциг» объявил о переходе защитника, которого пытался купить «Локомотив»

«РБ Лейпциг» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника «Страсбурга» Мохамеда Симакана.
20-летний французский футболист подписал с немецким клубом контракт на пять лет, который вступит в силу этим летом. Оставшуюся часть сезона Мохамед проведёт в своей нынешней команде. За «РБ Лейпциг» игрок будет выступать под 2-м номером.
«Я выбрал «Лейпциг», потому что верю, что это лучший клуб для моей карьеры. Здесь я смогу развиваться и сталкиваться с новыми вызовами каждый день. С нетерпением жду, когда сыграю в Бундеслиге, познакомлюсь с городом, одноклубниками и болельщиками. Перед тем, как принять решение, я пообщался с некоторыми из игроков, и они отзывались о клубе только положительно. Хочу как можно быстрее влиться в коллектив и внести свой вклад, чтобы помочь команде достичь её целей», — сказал Симакан.
Сообщалось, что Симакан станет заменой защитнику Деотшанкюлю Юпамекано, который в летнее межсезонье присоединится к мюнхенской «Баварии». Ранее заполучить Мохамеда пытались «Милан» и московский «Локомотив». «Железнодорожники» предлагали за француза € 12 млн, «россонери» — больше, однако ни одна из сделок так и не состоялась.
- 22 марта 2021
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