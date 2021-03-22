Роман Абрамович подал в суд на издателя книги «Люди Путина»

Владелец «Челси» Роман Абрамович подал в британский суд на издателя книги «Люди Путина», в которой рассказывается в том числе история покупки «Челси». В ней автор книги Кэтрин Белтон утверждает, что сделка по приобретению футбольного клуба была совершена по указанию президента России Владимира Путина.
«Сегодня мои законные представители подали судебный иск в английский суд в отношении книги, которая была опубликована в Великобритании. Книга содержит ряд ложных и клеветнических заявлений обо мне, в том числе о покупке мной «Челси» и последующей деятельности футбольного клуба. Было непросто принять это решение. Моя цель состояла в том, чтобы избежать судебного разбирательства, и моя юридическая команда вступила в контакт с издателями, чтобы попытаться найти мирное решение.
Однако стало ясно, что ложные обвинения в этой книге оказывают пагубное влияние не только на мою личную репутацию, но и на деятельность футбольного клуба «Челси». Мы предоставили издательству подробную информацию, касающуюся различных ложных утверждений обо мне, которые фигурируют в книге, включая повторение утверждений, которые уже были признаны ложными в английском Высоком суде во время предыдущих судебных разбирательств.
К сожалению, эти переговоры не увенчались успехом, и издатель не исправил ложных утверждений. Надеюсь, что сегодняшнее действие не только опровергнет ложные обвинения в отношении моего собственного имени, но и послужит напоминанием о позитивном следе «Челси» в Великобритании», – приводит заявление Абрамовича официальный сайт «Челси».
Лондонцы также опубликовали текст заявления юристов Абрамовича.
«Судебное разбирательство связано с рядом ложных и клеветнических заявлений, сделанных в отношении нашего клиента в книге «Люди Путина», опубликованной издательством HarperCollins.
В книге ложно утверждается, что наш клиент действовал с проявлениями коррупции, и делаются ложные заявления о покупке нашим клиентом и деятельности футбольного клуба «Челси». Подобные утверждения абсолютно неприемлемы и не имеют под собой никаких оснований», – говорится в заявлении юридической организации Harbottle & Lewis, представляющей интересы Абрамовича на территории Соединённого Королевства.
Роман Абрамович стал владельцем «Челси» летом 2003 года. За это время синие стали пятикратными чемпионами Англии. В 2012 году «Челси» впервые в своей истории стал победителем Лиги чемпионов.
- 23 марта 2021
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