Ибрагимович заплакал, рассказывая о реакции сына на его возвращение в сборную Швеции

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович на первой пресс-конференции после возвращения в сборную Швеции предстал перед публикой в несвойственном для себя сентиментальном образе.
39-летний нападающий не сдержал слёз, рассказывая о реакции сына на его возвращение в сборную Швеции. Видео-фрагмент пресс-конференции опубликовал в своём «твиттере» итальянский журналист Танкерди Палмери.
«Меня дома ждут два ребёнка. Они пинали мяч, и жена попросила, чтобы я сказал им: «Хватит». Но я ответил, что не буду, а мы купим новые вещи взамен тех, что они сломают.
12-летний Винсент расплакался, когда я уезжал в сборную. Он зарыдал в момент, когда я уходил от него. Я скучаю по ним, но они рады моим успехам, сейчас с ними всё хорошо», — сказал Ибрагимович на пресс-конференции.
Златан Ибрагимович — лучший бомбардир в истории сборной Швеции. За национальную команду он провёл 116 матчей и забил 62 гола. Форвард не выступал за сборную около пяти лет, но сейчас принял решение возобновить карьеру на международном уровне.
- 23 марта 2021
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