«Михалыч, спасибо за всё!» Чалов обратился к Гончаренко

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал уход Виктора Гончаренко с поста главного тренера московского клуба.

«Михалыч, спасибо за всё! Удачи вам!» — написал Чалов на своей странице в «Инстаграме».

Вчера, 22 марта, Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера московского ЦСКА. «Чемпионат» сообщал, что новым тренером ЦСКА в скором времени станет бывший игрок «армейцев» Ивица Олич.



Напомним, Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года. Под руководством белорусского тренера московский клуб одержал 82 победы в 167 матчах, завоевал Суперкубок России (2018), дважды становился серебряным призёром чемпионатов России и дошёл до стадии 1/4 финала Лиги Европы сезона-2017/2018. В том же году «армейцы» дважды обыграли мадридский «Реал» на групповой стадии Лиги чемпионов.