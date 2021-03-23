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Бекхэм: всегда обсуждают, кого «Интер» хочет пригласить, — Роналду, Месси или Неймара

Бекхэм: всегда обсуждают, кого «Интер» хочет пригласить, — Роналду, Месси или Неймара
Футбол / Испания 0
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, а ныне совладелец клуба MLS «Интер Майами» Дэвид Бекхэм заявил, что вокруг клуба всегда будут слухи про переход футбольных звёзд.

«Когда мы объявляли о создании «Майами», всегда были разговоры о том, каких игроков мы собираемся пригласить, будь то Роналду, Месси или Неймар. Эти обсуждения всегда будут. Я вообще-то не думаю, что игрокам сложно будет согласиться на переход в наш клуб, потому что Майами — отличное место. Конечно, это замечательный город. Майами — город, который привлекает игроков, игравших в Европе, — больших звёзд», — приводит слова Бекхэма ESPN.

Бекхэм заявлял, что хотел бы пригласить в команду нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Бекхэм: Месси и Роналду были лучшими последние 15 лет. А «Интер Майами» нужны лучшие
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