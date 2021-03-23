Бекхэм: всегда обсуждают, кого «Интер» хочет пригласить, — Роналду, Месси или Неймара

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, а ныне совладелец клуба MLS «Интер Майами» Дэвид Бекхэм заявил, что вокруг клуба всегда будут слухи про переход футбольных звёзд.
«Когда мы объявляли о создании «Майами», всегда были разговоры о том, каких игроков мы собираемся пригласить, будь то Роналду, Месси или Неймар. Эти обсуждения всегда будут. Я вообще-то не думаю, что игрокам сложно будет согласиться на переход в наш клуб, потому что Майами — отличное место. Конечно, это замечательный город. Майами — город, который привлекает игроков, игравших в Европе, — больших звёзд», — приводит слова Бекхэма ESPN.
Бекхэм заявлял, что хотел бы пригласить в команду нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
- 23 марта 2021
-
13:41
-
13:37
-
13:37
-
13:36
-
13:32
-
13:19
-
13:10
-
13:04
-
13:02
-
12:56
-
12:52
-
12:38
-
12:31
-
12:17
-
12:16
-
12:05
-
11:54
-
11:52
-
11:30
-
11:27
-
11:23
-
11:19
-
11:15
-
11:14
-
10:42
-
10:36
-
10:11
-
09:59
-
09:53
-
09:40
-
09:34
-
09:20
-
08:51
-
08:34
-
07:13