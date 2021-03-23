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Соболев: постоянно говорим Тедеско: «Оставайтесь!»

Соболев: постоянно говорим Тедеско: «Оставайтесь!»
Футбол / РПЛ 0
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев признался, что в стане красно-белых не рады уходу главного тренера Доменико Тедеско, который объявил, что покинет московский клуб по окончании сезона.

«Хочется ли мне, чтобы Тедеско остался? Конечно, хочется! Да ему все постоянно говорят: «Оставайтесь!» Но вроде он уже точно решил и сказал. Посмотрим… Доменико ведь видит, что мы выкладываемся. Своей игрой показываем ему: мы правда хотим, чтобы он остался.

Зачем он заявил о своём уходе посреди сезона? Он сказал нам это, чтобы быть перед всеми честным, никого не обманывать. Не могу говорить за других, но я больше всего уважаю Тедеско за честность. Ещё — за хорошие тренировки. За эмоции. Он всегда с командой, всегда за нас. Это и на бровке видно. Заведённый, прыгает, кричит», — приводит слова Соболева «Спорт-Экспресс».

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