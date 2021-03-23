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Луис Суарес: выбирая между Холандом и Мбаппе, предпочёл бы Эрлинга

Луис Суарес: выбирая между Холандом и Мбаппе, предпочёл бы Эрлинга
Футбол / Франция 0
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Уругвайский нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес поделился мнением о своих коллегах по амплуа из дортмундской «Боруссии» и французского «Пари-Сен Жермен» — Эрлинге Холанде и Килиане Мбаппе соответственно.

«Холанд – потрясающий игрок, находящийся в великолепной форме. У него замечательная физическая мощь, он является одной из лучших девяток в мире и знаменует собой целую эпоху.

В вопросе выбора между ним и Мбаппе я предпочёл бы Эрлинга немного больше, но Мбаппе также находится на очень высоком уровне», — цитирует Суареса Football Espana.

В текущем сезоне Эрлинг Холанд принял участие в 31 встрече за «Боруссию» во всех турнирах, в которых отметился 33 забитыми мячами и восемью результативными передачами. В то время как у Мбаппе – 30 голов и девять результативных передач за 36 появлений на поле в составе «ПСЖ».

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