Месси повторил рекорд Пеле по количеству голов в одном чемпионате

33-летний аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал автором ещё одного знаменательного достижения, отметившись дублем в игре с «Реалом Сосьедад» (6:1) в матче 28-го тура чемпионата Испании. Об этом сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Именно второй мяч Месси в игре с «Реалом Сосьедад» стал для него 700-м в карьере – 663 он забил в официальных матчах, а ещё 37 – в играх, которые носили неофициальный статус.

При этом форвард отметился 467-м голом в чемпионате Испании, что позволило ему повторить рекорд легендарного бразильца Пеле по количеству мячей в одном чемпионате. Таким образом, оба игрока возглавляют список лучших бомбардиров в мировых лигах.

В крупнейших европейских лигах лучшими бомбардирами всех времён являются Джимми Гривз (Англия, 357 голов), Герд Мюллер (Германия, 365), Сильвио Пиола (Италия, 274) и Делио Оннис (Франция, 299).