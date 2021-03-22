Месси обогнал Роналду по количеству голов без учёта пенальти

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оформил дубль в матче 28-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» (6:1). Теперь на счету аргентинца 734 гола в карьере, из них 97 — с пенальти, 637 — с игры и других стандартных положений.

Таким образом, Месси обогнал нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду по количеству голов без учёта пенальти. На счету португальца 770 голов, из них 135 — с пенальти, 635 — с игры и других стандартов, сообщает ESPN.

Напомним, Месси стал единоличным рекордсменом «Барселоны» по количеству матчей за клуб. В составе сине-гранатовых Лионель провёл 768 встреч. Роналду, в свою очередь, побил абсолютный рекорд результативности Пеле. Бразилец публично поздравил Криштиану с этим достижением, а португалец посвятил своему рекорду пост в «Инстаграме».