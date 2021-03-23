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«Ливерпуль» может приобрести Рэмси у «Ювентуса»

«Ливерпуль» может приобрести Рэмси у «Ювентуса»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси может стать игроком «Ливерпуля». Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, туринский клуб планирует летом продать 30-летнего валлийского футболиста, по которому есть предложения как от «Ливерпуля», так и от других английских клубов. Контракт Рэмси со «старой синьорой» истекает в июне 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 20 млн.

В нынешнем сезоне Рэмси провёл 26 матчей, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.

До «Ювентуса» Рэмси выступал за «Кардифф», «Арсенал» и «Ноттингем». В составе «канониров» Рэмси три раза становился обладателем Кубка и Суперкубка Англии. Также валлиец в прошлом сезоне вместе с «Ювентусом» стал чемпионом Серии А.

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