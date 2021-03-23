«Ливерпуль» может приобрести Рэмси у «Ювентуса»
Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси может стать игроком «Ливерпуля». Об этом сообщает Calciomercato.
По информации источника, туринский клуб планирует летом продать 30-летнего валлийского футболиста, по которому есть предложения как от «Ливерпуля», так и от других английских клубов. Контракт Рэмси со «старой синьорой» истекает в июне 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 20 млн.
В нынешнем сезоне Рэмси провёл 26 матчей, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.
До «Ювентуса» Рэмси выступал за «Кардифф», «Арсенал» и «Ноттингем». В составе «канониров» Рэмси три раза становился обладателем Кубка и Суперкубка Англии. Также валлиец в прошлом сезоне вместе с «Ювентусом» стал чемпионом Серии А.
Рекомендуем вам
- 23 марта 2021
-
13:41
-
13:37
-
13:37
-
13:36
-
13:32
-
13:19
-
13:10
-
13:04
-
13:02
-
12:56
-
12:52
-
12:38
-
12:31
-
12:17
-
12:16
-
12:05
-
11:54
-
11:52
-
11:30
-
11:27
-
11:23
-
11:19
-
11:15
-
11:14
-
10:42
-
10:36
-
10:11
-
09:59
-
09:53
-
09:40
-
09:34
-
09:20
-
08:51
-
08:34
-
07:13
Партнерский контент
Рекомендуем вам