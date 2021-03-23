Сборная Испании презентовала второй комплект формы на чемпионат Европы
Состоялась презентация второго комплекта формы сборной Испании, в которой национальная команда выступит на предстоящем чемпионате Европы.
Второй комплект формы выполнен в белом цвете и дополнен серыми пятнами. Герб и логотип технического спонсора выполнены в оранжевом цвете. Производителем экипировки выступила немецкая компания adidas.
Фото можно посмотреть на странице сборной Испании в «Твиттере».
Напомним, в ноябре 2019 года испанская сборная представила первый комплект формы, выполненный в традиционном красном цвете. Напомним, национальная команда Испании сыграет на чемпионате Европы — 2020 в группе Е. Соперниками испанцев на групповом этапе турнира будут сборные Словакии, Швеции и Польши.
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