Сборная Испании презентовала второй комплект формы на чемпионат Европы

Состоялась презентация второго комплекта формы сборной Испании, в которой национальная команда выступит на предстоящем чемпионате Европы.



Второй комплект формы выполнен в белом цвете и дополнен серыми пятнами. Герб и логотип технического спонсора выполнены в оранжевом цвете. Производителем экипировки выступила немецкая компания adidas.

Фото можно посмотреть на странице сборной Испании в «Твиттере».



Напомним, в ноябре 2019 года испанская сборная представила первый комплект формы, выполненный в традиционном красном цвете. Напомним, национальная команда Испании сыграет на чемпионате Европы — 2020 в группе Е. Соперниками испанцев на групповом этапе турнира будут сборные Словакии, Швеции и Польши.