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Сборная Испании презентовала второй комплект формы на чемпионат Европы

Сборная Испании презентовала второй комплект формы на чемпионат Европы
Футбол / Евро-2020 0

Состоялась презентация второго комплекта формы сборной Испании, в которой национальная команда выступит на предстоящем чемпионате Европы.

Второй комплект формы выполнен в белом цвете и дополнен серыми пятнами. Герб и логотип технического спонсора выполнены в оранжевом цвете. Производителем экипировки выступила немецкая компания adidas.

Фото можно посмотреть на странице сборной Испании в «Твиттере».

Напомним, в ноябре 2019 года испанская сборная представила первый комплект формы, выполненный в традиционном красном цвете. Напомним, национальная команда Испании сыграет на чемпионате Европы — 2020 в группе Е. Соперниками испанцев на групповом этапе турнира будут сборные Словакии, Швеции и Польши.

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