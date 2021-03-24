«Ювентус» определил пятёрку неприкасаемых игроков. Среди них нет Роналду

«Ювентус» определил пятёрку игроков, которых точно не продаст в летнее трансферное окно, сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

По данным источника, туринцы собираются сохранить в своём составе Федерико Кьезу, Деяна Кулушевски, Маттейса де Лигта и Артура и Данило. Таким образом, в список не вошёл португальский нападающий Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, Туринский клуб готов рассмотреть предложения по Роналду от € 25 млн — именно такая сумма нужна «Ювентусу», чтобы решить свои финансовые проблемы.

Если конкретных предложений по португальскому форварду не поступит, то «бьянконери» сохранят его в составе. Финальное слово остаётся за самим Роналду, действующий контракт которого с «Ювентусом» истекает летом 2022 года.