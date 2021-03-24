Тренером «Фиорентины» вновь стал Джузеппе Якини. Его уволили из клуба в ноябре

«Фиорентина» на своём официальном сайте подтвердила назначение Джузеппе Якини на пост главного тренера команды.
Специалист приступит к работе с коллективом уже сегодня, 24 марта. В течение дня он проведёт первую тренировку после возвращения в клуб.
Напомним, Якини ранее уже тренировал «Фиорентину». Он возглавил команду в 2019 году, а в ноябре 2020-го был уволен. После этого руководить «фиалками» стал Чезаре Пранделли, однако накануне, 23 марта, стало известно, что он подал в отставку. Клуб не стал препятствовать уходу специалиста.
Цвета «Фиорентины» защищает российский нападающий Александр Кокорин. 30-летний футболист перебрался в команду из московского «Спартака» в зимнее трансферное окно.
«Фиорентина» в последних 10 матчах Серии А одержала лишь три победы. После 28 туров команда занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 29 очков.
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