Франк Лебёф предположил, что переход Холанда в «Челси» может обернуться катастрофой

Бывший защитник «Челси» и сборной Франции Франк Лебёф оценил возможное приобретение лондонским клубом нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
«Холанд — зверь. Конечно, его приобретение стало бы плюсом для „Челси“. Но в данном случае нужно думать и о финансовой, экономической составляющей, а также о том, что раздевалка должна поддерживать тренера.
Если добавить Холанда в команду, то вы потеряете Жиру. Вы можете потерять Хаверца и Вернера. А что будет с Пулишичем? Где будет играть Зиеш? Это уравнение, которое нужно решить и убедиться, что результаты будут хорошими для клуба. Вы можете приобретать таланты, это не проблема. Но важно, чтобы была командная «химия». В противном случае будет катастрофа. Приобретение талантов не означает, что ты точно что-то выиграешь», — приводит слова Лебёфа Sky Sports.
Видеообзор матча «Лидс Юнайтед» — «Челси»
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