Промес сравнил Соболева и Дзюбу

Нападающий «Спартака» Квинси Промес сравнил своего одноклубника Александра Соболева и форварда «Зенита» Артёма Дзюбу.



«Для меня сейчас, конечно же, сильнее Соболев! Но вообще их сложно сравнивать. Да, по стилю игры они похожи. Дзюба по-прежнему много забивает, но я вижу качество и потенциал Соболева. Он еще молод, но уже очень силен. В штрафной он просто убийца.



Не хочу много говорить, да и не мне решать. Но Соболев играет в самом большом клубе России и забивает в каждом матче. Так что почему бы не стать главным форвардом сборной России?» — цитирует Промеса «Спорт-экспресс».



В сезоне-2020/2021 Квинси Промес провёл за московский «Спартак» четыре матча, забил два гола и отдал две результативные передачи. «Спартак», набрав 44 очка, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит» (48).

«Спартак» ответил на критику Квинси Промеса