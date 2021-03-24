В «Ювентусе» заявили, что Роналду и Пирло не покинут клуб летом

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед рассказал о дальнейшей судьбе нападающего команды Криштиану Роналду и главного тренера Андреа Пирло.
«Криштиану останется в «Ювентусе», он неприкасаем. Кроме того, Пирло будет нашим тренером в следующем сезоне», — приводит слова Недведа журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на DAZN.
Ранее стало известно о конфликте между Пирло и президентом «Ювентуса» Андреа Аньели. Сообщалось, что клуб рассматривает на замену итальянцу Зинедина Зидана из мадридского «Реала» и своего бывшего наставника Массимилиано Аллегри. Также, по последней информации СМИ, Роналду готов вернуться в «Реал».
«Ювентус», набрав 55 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. Из-за сенсационного поражения «бьянконери» их отставание от лидирующего в первенстве «Интера» по итогам тура увеличилось до 10 очков. Выше туринцев располагается также «Милан» (59).
- 24 марта 2021
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