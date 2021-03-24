Экс-арбитр Фурса: в судейскую заходили с оружием. Помахал человек пистолетом — и ушёл

Бывший российский арбитр Сергей Фурса рассказал, как к нему в судейскую заходил человек с оружием.



«Разное бывало. В судейскую заходили с оружием. В тот момент ничего не чувствовал. В такие моменты не отдаешь себе отчёт, что находишься на грани между тем-то и тем-то. Пришёл человек, вспылил, помахал пистолетом, засунул его в кожаный плащ и ушел. Потом все успокоилось, нам сказали спасибо, и все разошлись.



Даже после того, как моей семье звонили и угрожали, семья меня поддерживала. Хотя, конечно, страх присутствовал. И жена боялась, и дочка, которая тогда была маленькой, всего не понимала, но чувствовала — что-то происходит. Но разговоров о прекращении карьеры не было. Жена очень хорошо меня знает, она понимала, что значит для меня футбол. Она же видела, что я ради футбола поменял профессию, чтобы стать более свободным», — цитирует Фурсу «Спорт-экспресс».

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