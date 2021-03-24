Пол Инс: почему бы «МЮ» не попытаться подписать Агуэро?

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Инс предположил, что «красным дьяволам» стоит провести переговоры с аргентинским нападающим Серхио Агуэро, ныне защищающим цвета «Манчестер Сити».
«Я не считаю Гарри Кейна и Эрлинга Холанда единственными вариантами для «Манчестер Юнайтед». Серхио Агуэро может покинуть «Ман Сити». Почему бы «МЮ» не попытаться подписать его?
Если он хочет остаться в Премьер-лиге и живёт в Манчестере, то не думаю, что было бы плохо, если они постарались его заполучить. Это может случиться, кто знает? Нужно спросить, ведь с «Юнайтед» никогда не знаешь, как всё получится. Так было в 1992-м, когда Говард Уилкинсон спрашивал у Алекса Фергюсона про Дениса Ирвина. Ферги сказал, что переходу не бывать, и предложил «Лидсу» продать Эрика Кантона. Спустя пару дней сделка была закрыта.
Ферги просто называл имя и рисковал, проверяя свою удачу. Может, Уле-Гуннару Сульшеру стоит поступить так же с Агуэро будущим летом», — цитирует Инса Ladbrokes.
- 24 марта 2021
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