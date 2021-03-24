Рыжиков: губернатор сказал: «Встретимся после выборов в сентябре». До сих пор встречаемся

Экс-голкипер «Тамбова» Сергей Рыжиков рассказал об уходе из клуба и общении команды с руководством Тамбовской области.

«В «Тамбов» меня погнало желание играть в футбол. Но иногда желания не на много хватает, как в этом случае — на семь месяцев. Ушёл из «Тамбова», потому что терпение лопнуло. Кормили завтраками — сидит напротив тебя человек уполномоченный, Павел Борисович Худяков, который говорит, что завтра будут деньги, а их нет. Было собрание перед матчем с «Ротором». Мы играли в пятницу, а он сказал, что в четверг будут деньги. До сих пор ждём. После «Ротора» сказал то же самое. И это уже переполнило чашу терпения, и я не мог это дальше выносить. «Тамбов» отнимает время, здоровье, детей. Ради чего? Тебя полтора часа на поле валтузят все, кому не попадя. Но команда сыгрывается. Буду верить в пацанов до конца.

Ложь — хуже всего. Лучше сказать, что денег нет, чем давать надежду. Сразу ли покинул чат команды? Да, я отправил в чат прощальное голосовое сообщение и удалился.

В первом туре с «Локомотивом» очень сложно было — очень много новых ребят. Они приехали в 8 часов вечера, в 8.30 у нас теория, и на следующий день мы играем. Я, конечно, не кричал «Эй, ты там!», но путал. Пришлось по кличкам звать, хотя я их не люблю.



Я убедился, что без сборов (без физической и ментальной подготовки) очень тяжело. Перед тем, как некоторые ребята отказались играть. Мы пришли на встречу с губернатором, и он обещал на 20% увеличить бюджет. В прессе говорилось, что бюджет 600 млн, значит, должен был стать 750 млн. Сказал: «Ребята, мы с вами. У меня в сентябре выборы. После сентября встретимся». Вот до сих пор встречаемся. И четыре человека, которые с того времени остались, играют без премиальных с 1 января 2020 года. Я оказался на их месте», — сказал Рыжиков в видео на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский».