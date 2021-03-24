Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» получил условный срок за нападение на человека

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Ронни Уоллворк был приговорён к условному тюремному заключению за нападение на человека.



Как сообщает BBC, Уоллворк признался в нападение на Алана Малхолланда, который, по словам экс-футболиста «МЮ», «наступил на его белые кроссовки». Макхолланд в результате нападения получил перелом правой глазницы.



43-летний Уоллворк был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения с отсрочкой на два года. Ронни также был приговорен к 200 часам общественных работ. Кроме того, экс-футболисту придётся пройти программу реабилитации и выплатить пострадавшему компенсацию в размере € 580.



Уоллворк в период с 1995 по 2002 год провёл за «Манчестер Юнайтед» 19 матчей в АПЛ, став в составе манкунианцев чемпионом Англии в сезоне-2000/2001. В 2002 году Ронни перешёл в «Вест Бромвич Альбион», за который выступал вплоть до лета 2008 года. На международном уровне Уоллворк привлекался в состав молодёжной сборной Англии.

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