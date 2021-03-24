Франция — Украина: стартовые составы команд на матч отбора ЧМ-2022

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Стали известны стартовые составы сборных Франции и Украины на матч 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Франция: Льорис, Павар, Кимпембе, Варан, Эрнандес, Канте, Рабьо, Коман, Гризманн, Жиру, Мбаппе.

Запасные: Манданда, Меньян, Лангле, Погба, Лемар, Дембеле, Дюбуа, Сиссоко, Зума, Динь, Марсьяль, Бен-Йеддер.

Украина: Бущан, Забарный, Кривцов, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Малиновский, Зинченко, Караваев, Матвиенко, Яремчук.

Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Сирота, Коноплянка, Марлос, Конопля, Михайличенко, Зубков, Макаренко, Мораэс, Коваленко.

Встреча 1-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.