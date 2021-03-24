Саутгейт: игроки сборной Англии сами примут решение об участии с преклонением колена

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что команда сама примет решение, вставать ли на колено перед началом отборочного матча на Чемпионат мира — 2022 со сборной Сан-Марино или нет.



«Я говорил об этом с лидерами сборной и попросил их поговорить с другими игроками, потому что я думаю, что для всех будет очень важно услышать мнения друг друга. Это часть той важной работы, которая должна проводиться в коллективе по поводу подобных вопросов. Единственное, что нам определённо понятно, — это то, что мы будем едины во всём, что бы мы ни делали.



Я очень уважительно отношусь к мнению каждого по этому поводу. Думаю, что на это можно повлиять. Я слышал комментарии Уилфреда Заха по поводу его отказа от участия в этой акции и полностью понимаю его точку зрения — преклонения колена сейчас недостаточно для борьбы с расизмом.



Это очень сложный вопрос. Дебаты о том, встать на колено или нет, на самом деле периферийны. Основные проблемы, связанные с расизмом и дискриминацией, только должны произойти. Этому должны поспособствовать дискуссии в обществе. Протесты поставили этот вопрос на стол переговоров, но мы должны решать гораздо более глубокие проблемы, а не просто делать символические жесты», — приводит слова Саутгейта Sky Sports.



В последнее время с расизмом в соцсетях столкнулись многие футболисты АПЛ. Однако всё чаще звучат призывы прекратить акцию с преклонением колена перед началом матчей из-за потери в этом смысла. Первым футболистом английской Премьер-лиги, отказавшимся участвовать в данной акции, стал нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха.

Гарет Саутгейт высказался за продолжение акции с преклонением колена перед началом матчей